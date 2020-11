உலக செய்திகள்

நான் அதிபராக விரும்புகிறேன்; கமலா ஹாரீசின் பேத்தி கூறும் வீடியோ வைரல் + "||" + I want to be president; Video of Kamala Harris' granddaughter saying viral

நான் அதிபராக விரும்புகிறேன்; கமலா ஹாரீசின் பேத்தி கூறும் வீடியோ வைரல்