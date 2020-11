அமெரிக்க புதிய அதிபர் ஜோ பைடன், கமலா ஹாரிஸுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து

சென்னை,

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஜோ பைடன், கமலா ஹாரிஸுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

இந்நிலையில் அமெரிக்க அதிபராகும் ஜோ பைடன் துணை அதிபராக கமலா ஹாரிஸுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்து கூறியுள்ளார். அமெரிக்காவின் முதல் பெண் துணை அதிபராக கமலா ஹாரிஸ் தேர்வானது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. வெற்றியின் மூலம் தமிழகத்திற்கு கமலா ஹாரிஸ் பெருமை சேர்த்துள்ளார் என முதல்வர் பழனிசாமி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோ பைடனுக்கும் துணை அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கமலா ஹாரிஸுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.

இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தேர்தலில் தமிழ் பாரம்பரியம் கொண்ட ஒரு பெண்ணை தமது அடுத்த துணை அதிபராக அமெரிக்க மக்கள் தேர்வு செய்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

My heartfelt congratulations to @JoeBiden who has been elected as the 46th president of United States.



I'm extremely glad that @KamalaHarris is the first woman to be elected as the Vice President of US. She has made TamilNadu proud with this astounding victory. #BidenHarris2020pic.twitter.com/U9b771Ec8Y