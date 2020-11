மாநில செய்திகள்

கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + There is no room for talk of a coalition government - Minister Jayakumar

கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்