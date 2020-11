தேசிய செய்திகள்

எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு அருகே தாக்குதல்: வீரர் மரணம்; 3 பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை + "||" + Attack near Line of Control: Death of soldier; 3 terrorists shot dead

எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு அருகே தாக்குதல்: வீரர் மரணம்; 3 பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை