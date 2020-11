மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிக்க எந்த தடையும் விதிக்கக்கூடாது - சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Nationwide No ban should be imposed on fireworks on Diwali Sivakasi Fireworks Manufacturers Insist

நாடு முழுவதும் தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிக்க எந்த தடையும் விதிக்கக்கூடாது - சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தல்