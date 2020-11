தேசிய செய்திகள்

குஜராத் மக்களின் பயண தொலைவை படகு போக்குவரத்து குறைக்கும்; மத்திய மந்திரி மாண்டவியா + "||" + Boat traffic will reduce the travel distance of the people of Gujarat; Union Minister Mandavia

குஜராத் மக்களின் பயண தொலைவை படகு போக்குவரத்து குறைக்கும்; மத்திய மந்திரி மாண்டவியா