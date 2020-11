உலக செய்திகள்

நான் இங்கிருக்க காரணமான அன்னைக்கு நன்றி கடன்பட்டுள்ளேன்; கமலா ஹாரீஸ் உணர்ச்சிவச பேச்சு + "||" + I am indebted to my mother for being here; Kamala Harris emotional speech

நான் இங்கிருக்க காரணமான அன்னைக்கு நன்றி கடன்பட்டுள்ளேன்; கமலா ஹாரீஸ் உணர்ச்சிவச பேச்சு