தேசிய செய்திகள்

புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட அரியான அரசு: பட்டாசு வெடிக்க 2 மணி நேரம் அனுமதி + "||" + In Haryana, bursting of firecrackers allowed for only 2 hours on Diwali

புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட அரியான அரசு: பட்டாசு வெடிக்க 2 மணி நேரம் அனுமதி