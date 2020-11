டிரம்ப் தோல்வியும்... விவகாரத்து செய்தியும்...? அமைதியாக இருந்த மெலனியா போட்ட முதல் டுவிட்

வாஷிங்டன்

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் டிரம்ப் தோல்வியடைந்த நிலையில், அவரது மனைவி மெலனியா டிரம்ப் ஜனநாயகம் பாதுக்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் 46-வது அதிபராக ஜனநாயகட்சியின் வேட்பாளர் ஜோ பைடன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இவரைத் தொடர்ந்து நாட்டின் துணை அதிபராக இந்திய வம்சாவளி பெண் கமலா ஹாரீஷ் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.இவர்கள் இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

தோல்வியடைந்த டிரம்ப், இந்த தோல்வியை இதுவரை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை, இதில் மிகப் பெரிய மோசடி இருக்கிறது, நீதிமன்றம் செல்வேன், இந்த தேர்தல் இன்னும் முடியவில்லை என்று கூறி வருகிறார்.இதற்கிடையில், டிரம்ப் தோல்வியை தொடர்ந்து மனைவி மெலனியா அவரை விவாகரத்து செய்ய முடிவெடுத்து விட்டதாக முன்னாள் உதவியாளர்கள் கூறியிருந்தனர்.இதனால் விரைவில் விவகாரத்து கோரலாம் என்று கூறப்பட்டது.

டிரம்பின் மூன்றாவது மனைவி மெலனியா ஆவார். இருவருக்கும் 25 வயது வித்தியாசம் உள்ளது. டிரம்புக்கும் - மெலனியாவுக்கும் திருமணம் நடைபெற்று 15 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.

இந்த நிலையில், வெள்ளை மாளிகையை விட்டு டிரம்ப் வெளியேறியதும், அவரை மெலனியா டிரம்ப் விவகாரத்து செய்து விடுவார் என்று வெள்ளை மாளிகையின் முன்னாள் உதவியாளர் கூறியுள்ளார்.முன்னாள் உதவியாளர் ஸ்டீபனி வோல்கோஃப் கூறூகையில், டிரம்ப் - மெலானியாவின் மகன் போரனுக்கு சொத்தில் சமமான பங்கை வழங்க மெலனியா திருமணத்திற்கு பிந்தைய ஒப்பந்தத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக் கொண்டிருந்தார் என கூறியுள்ளார்.

மற்றொரு உதவியாளர் ஒமரோசா மனிகவுல்ட் நியூமன் கூறுகையில், தம்பதியின் 15 ஆண்டுகால திருமண பந்தம் முடிந்துவிட்டது, அவர் பதவியில் இருந்து வெளியேறினால் மெலனியா டிரம்ப் விவகாரத்து செய்து விடுவார். இதற்காகவே மெலனியா காத்திருக்கிறார்” என்றார்.

டிரம்ப் பதவியில் இருக்கும் போது மெலனியா விவகாரத்து செய்ய முயற்சித்தால், டிரம்ப்புக்கு பெரும் அவமானமாக அமையும். அதோடு மெலனியாவை தண்டிக்க டிரம்ப் வழியை கண்டுபிடிப்பார் என அவர் கருதுகிறார் என கூறியுள்ளார்.

டிரம்ப் - மெலனியா இடையே மனக்கசப்பு இருந்ததாக முன்பே தகவல்கள் வந்தாலும் இதுவரை அவர்கள் இந்த தகவலை மறுத்தே வ்ந்துள்ளனர். மேலும் பலவேறு பொது இடங்களில் மெலனியாவை டிரம்ப் அவமானப்படுத்தும் வகையில் நட்ந்தும் உள்ளார். எனவே, இது பற்றி அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வந்தால் மட்டுமே உண்மை தெரியவரும்.

இந்த நிலையில், இதற்கு எல்லாம் முற்றுப் புள்ளி வைக்கும் வகையில், டிரம்ப்பிற்கு ஆதரவாக மெலனியா டிரம்ப் டுவிட்டரில் பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.அதில், அமெரிக்க மக்கள் நியாயமான தேர்தல்களுக்கு தகுதியானவர்கள். ஒவ்வொரு வாக்குகளும் எண்ணப்பட வேண்டும், அது சட்டவிரோதமானதாக அல்ல, நமது ஜனநாயகத்தை முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.