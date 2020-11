மாநில செய்திகள்

தங்களது வருகையை தமிழகம் எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கிறது: கமலா ஹாரிஸுக்குத் தமிழில் வாழ்த்துக் கடிதம் அனுப்பிய மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + To Kamala Harris Greeting letter in Tamil Sent m.k Stalin

