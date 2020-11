தேசிய செய்திகள்

நிதி பகிர்வு அறிக்கையை குடியரசு தலைவரிடம் சமர்ப்பித்த 15-வது நிதி ஆணையம் + "||" + Fifteenth Finance Commission to submit Fiscal Allocation Report to the President

நிதி பகிர்வு அறிக்கையை குடியரசு தலைவரிடம் சமர்ப்பித்த 15-வது நிதி ஆணையம்