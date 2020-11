உலக செய்திகள்

முகமது நபி கார்ட்டூன் விவகாரம்: இஸ்லாம் மீதான மரியாதையை பிரான்ஸ் உறுதிப்படுத்தியது + "||" + France affirms respect for Islam in dispute over cartoons

முகமது நபி கார்ட்டூன் விவகாரம்: இஸ்லாம் மீதான மரியாதையை பிரான்ஸ் உறுதிப்படுத்தியது