மாநில செய்திகள்

அரசு மருத்துவர்களுக்கு 50 சதவீத இட ஒதுக்கீடு: அரசாணை பிறப்பித்துள்ளதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + 50% reservation for government doctors: The government of Tamil Nadu has informed the Chennai High Court that the government has issued

