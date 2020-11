மாநில செய்திகள்

"சாயக் கழிவுகளை பொது இடங்களில் கொட்டும் சாய தொழிற்சாலைகள் நிரந்தரமாக மூடப்படும்" - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் + "||" + Dumping dye waste in public places Dye factories will be closed permanently Minister KC Karuppanan

"சாயக் கழிவுகளை பொது இடங்களில் கொட்டும் சாய தொழிற்சாலைகள் நிரந்தரமாக மூடப்படும்" - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன்