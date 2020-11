மாநில செய்திகள்

இலங்கை அரசுடன் பேசி 121 தமிழக படகுகளை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அரசியல் தலைவர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Talk to the Sri Lankan government and take action to rescue 121 Tamil Nadu boats - Political leaders insist

இலங்கை அரசுடன் பேசி 121 தமிழக படகுகளை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அரசியல் தலைவர்கள் வலியுறுத்தல்