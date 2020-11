சட்டமன்ற தேர்தல்: கூடுதல் சுமை என்று தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் தனித்து விடப்படலாம் - நடிகை குஷ்பு

சென்னை

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளமும், பா.ஜனதா இணைந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும், லாலு பிரசாத்தின் ராஷ்டிரீய ஜனதாதளம், காங்கிரஸ் இணைந்த மெகா கூட்டணியும் போட்டியிட்டன.

இன்று நடக்கும் வாக்கு என்ணிக்கையில் முதலில் முன்னிலையில் இருந்த காங்கிரஸ் மெகா கூட்டணி பின்தங்கி தற்போது பா.ஜனதா கூட்டணி முன்னிலையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சமீபத்தில் பா.ஜனதாவில் இணைந்த நடிகை குஷ்பு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் கூடுதல் சுமை என்று தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் தனித்து விடப்பட்டலாம் என நடிகை குஷ்பு கூறி உள்ளார்.

அவர் தனது டுவிட்டரில் 2021 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணிகளில் பெரிய மாற்றம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். கூடுதல் சுமை என அகில இந்திய காங்கிரஸ் தனித்து விடப்பட்டாலும் ஆச்சரியம் இல்லை என கூறி உள்ளார்.

I sense there will be a major shift in so called alliance of convenience in #TNelection2021 Won’t be surprised if @INCIndia will be left alone and not taken into consideration at all citing them to be a baggage of burden. #LetsWaitnWatch