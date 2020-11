விவகாரத்து கொடுத்து கணவரை அவரது காதலியுடன் சேர்த்து வைத்த மனைவி

போபால்

மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் திருமணமான மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு தன் கணவனுக்கு விவாகரத்து கொடுத்து, அவரின் காதலியை திருமணம் செய்துகொள்ள உதவியுள்ளார் ஒரு பெண்.

மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு வினோதமான வழக்கில், திருமணமான மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு தனது கணவரை அவரின் காதலியுடன் சேர்த்துவைப்பதற்காக, அவரை விவாகரத்து செய்துள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய இவ்வழக்கின் வழக்கறிஞர் அந்த நபர் தனது மனைவியிடமிருந்து விவாகரத்து பெறாமலேயெ தனது காதலியுடன் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினார், இது சட்டப்படி சாத்தியமில்லை. ஆனால் அவரின் மனைவி மிகவும் முதிர்ச்சியடைந்தவர், அவர் தனது கணவனை அவரின் காதலியுடன் சேர்த்து வைப்பதற்காக அவரை விவாகரத்து செய்து அவரது காதலியை திருமணம் செய்ய உதவினார் என்று கூறினார்.

Bhopal: After 3 years of marriage, wife helps husband get married to his girlfriend.



"He wanted to be in marital relationship with both which isn't legally possible. But the wife is very mature, she divorced him & helped him marry his girlfriend," says lawyer.#MadhyaPradeshpic.twitter.com/hT5SKouMip