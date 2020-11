மாநில செய்திகள்

டிசம்பர் 6-ல் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் வேலை ஒப்படைக்கும் வரை ஓயப்போவதில்லை - எல்.முருகன் + "||" + Will not rest until work is handed over at Thiruchendur Murugan Temple on December 6 - L. Murugan

டிசம்பர் 6-ல் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் வேலை ஒப்படைக்கும் வரை ஓயப்போவதில்லை - எல்.முருகன்