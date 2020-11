தேசிய செய்திகள்

சட்டப்பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் வரை விஜய் மல்லையாவை நாடு கடத்த முடியாது - இங்கிலாந்து சொல்கிறது + "||" + Until legal issues are resolved Vijay Mallya cannot be deported England says

சட்டப்பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் வரை விஜய் மல்லையாவை நாடு கடத்த முடியாது - இங்கிலாந்து சொல்கிறது