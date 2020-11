தேசிய செய்திகள்

பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: 236 தொகுதிகளுக்கான முடிவுகள் அறிவிப்பு + "||" + #BiharElections: Results declared for 236 seats out of the total 243.

பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: 236 தொகுதிகளுக்கான முடிவுகள் அறிவிப்பு