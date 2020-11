தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுகிறது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி + "||" + #BiharElections: NDA wins 122 seats (BJP 72, JDU 42, VIP 4, HAM 4) and leads on 3 out of the total 243 seats in fray.

பீகாரில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுகிறது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி