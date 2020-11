தேசிய செய்திகள்

பிற நாடுகளின் இறையாண்மையை மதிக்க வேண்டும் - ஜின்பிங், இம்ரான்கான் முன்னிலையில் பிரதமர் மோடி பரபரப்பு பேச்சு + "||" + Respect the sovereignty of other countries - Prime Minister Modi's sensational speech in the presence of Jinping and Imran Khan

பிற நாடுகளின் இறையாண்மையை மதிக்க வேண்டும் - ஜின்பிங், இம்ரான்கான் முன்னிலையில் பிரதமர் மோடி பரபரப்பு பேச்சு