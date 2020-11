உலக செய்திகள்

தோல்வியை ஒப்புக் கொள்ள டிரம்ப் மறுப்பது தர்மசங்கடமாக உள்ளது: ஜோ பைடன் + "||" + Trump's refusal to concede defeat an 'embarrassment', says Biden

தோல்வியை ஒப்புக் கொள்ள டிரம்ப் மறுப்பது தர்மசங்கடமாக உள்ளது: ஜோ பைடன்