தேசிய செய்திகள்

பெரிய கட்சிகள் எங்களை தீண்டத்தகாதவர்கள் போல் நடத்தின: ஓவைசி விமர்சனம் + "||" + Big Parties Treated Me Like Untouchable: Asaduddin Owaisi, Who Has 5 Seats

பெரிய கட்சிகள் எங்களை தீண்டத்தகாதவர்கள் போல் நடத்தின: ஓவைசி விமர்சனம்