தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நேற்றை விட சற்று அதிகரிப்பு + "||" + With 44,281 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 86,36,012. With 512 new deaths, toll mounts to 1,27,571

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நேற்றை விட சற்று அதிகரிப்பு