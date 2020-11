மாநில செய்திகள்

சாலையில் நின்று வேலை கேட்டு மனு அளித்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்: 2 மணி நேரத்தில் அரசு வேலை வழங்கிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி! + "||" + A disabled woman stood on the road and petitioned for work Government work Provided by Chief Minister Palanisamy

சாலையில் நின்று வேலை கேட்டு மனு அளித்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்: 2 மணி நேரத்தில் அரசு வேலை வழங்கிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி!