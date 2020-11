கால்பந்து

கறுப்பின கால்பந்து வீரர்கள் குறித்த கருத்து: ஆங்கில கால்பந்து கழகத் தலைவர் கிரெக் கிளார்க் ராஜினாமா + "||" + Greg Clarke resigns as Football Association chairman after remark about black players

