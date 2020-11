தேசிய செய்திகள்

மரத்தின் மீது அமர்ந்து கிளையை வெட்டியதால் அதை வெட்டியவரும் கிழே விழுந்து விட்டார் - சிராக் பாஸ்வான் மீது மாஞ்சி விமர்சனம் + "||" + There's a saying 'don't cut the branch which you sit on'. Same way, Chirag Paswan worked towards defeating the fold he was part of. Result is clear Jitan Ram Manjhi, Hindustani Awam Morcha

