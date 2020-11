தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் 10 மற்றும் 12 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இறுதி தேர்வு கிடையாது - ம‌ம்தா பானர்ஜி + "||" + Students in Class 10, 12 to not have final exams in 2021, will be allowed to pass: West Bengal CM Mamata

மேற்கு வங்காளத்தில் 10 மற்றும் 12 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இறுதி தேர்வு கிடையாது - ம‌ம்தா பானர்ஜி