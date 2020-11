தேசிய செய்திகள்

பீகார் தேர்தலில் வெற்றி: உங்களது நட்பிற்கும்,விருந்தோம்பலுக்கும் பாராட்டு; நிதிஷ் குமாருக்கு தலாய் லாமா வாழ்த்து + "||" + The Dalai Lama writes to Nitish Kumar to congratulate him on the victory of his alliance in Bihar State Assembly Election.

பீகார் தேர்தலில் வெற்றி: உங்களது நட்பிற்கும்,விருந்தோம்பலுக்கும் பாராட்டு; நிதிஷ் குமாருக்கு தலாய் லாமா வாழ்த்து