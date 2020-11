தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் ஜனதா தளம்(எஸ்) தோல்வி: மக்களின் தீர்ப்புக்கு தலைவணங்குகிறேன் - குமாரசாமி கருத்து + "||" + In the Karnataka Assembly by-election Janata Dal (S) defeat I bow to the judgment of the people Kumaraswamy commented

கர்நாடக சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் ஜனதா தளம்(எஸ்) தோல்வி: மக்களின் தீர்ப்புக்கு தலைவணங்குகிறேன் - குமாரசாமி கருத்து