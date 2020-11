மாநில செய்திகள்

வேல் யாத்திரை நிறைவு விழாவில் ஜே.பி.நட்டா பங்கேற்பு - பா.ஜ.க. மாநில செயலாளர் பேட்டி + "||" + Vel yathirai closing ceremony Participation of J.P. Natta BJP Interview with Secretary of State

வேல் யாத்திரை நிறைவு விழாவில் ஜே.பி.நட்டா பங்கேற்பு - பா.ஜ.க. மாநில செயலாளர் பேட்டி