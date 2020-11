தேசிய செய்திகள்

அக்.1 முதல் பணியில் சேர்ந்த புதிய தொழிலாளர்களுக்கு 24% பி.எஃப். தொகையை மத்திய அரசே செலுத்தும் - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு + "||" + Establishments registering with EPFO after the commencement of Scheme to get subsidy for all new employees. Scheme to be operation till 30th June, 2021: FM Sitharaman

அக்.1 முதல் பணியில் சேர்ந்த புதிய தொழிலாளர்களுக்கு 24% பி.எஃப். தொகையை மத்திய அரசே செலுத்தும் - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு