தேசிய செய்திகள்

முதல்-மந்திரி யார் என்பது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முடிவு எடுக்கும் - நிதிஷ் குமார் பேட்டி + "||" + I have made no claim, the decision will be taken by NDA: Nitish Kumar, Bihar CM and JD(U) Chief on being asked, "Who will be the CM?"

