மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பில் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு மூலம் 395 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் - அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + 395 government school students will benefit from 7.5 per cent reservation in medical studies - Minister C. Vijayabaskar

மருத்துவ படிப்பில் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு மூலம் 395 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் - அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தகவல்