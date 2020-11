தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல் : பொதுமக்கள் 3 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + pakistan Army carried out unprovoked ceasefire violations in multiple sectors from Uri to Gurez along the LoC in Jammu and Kashmir: Indian Army

