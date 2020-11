மாநில செய்திகள்

தமிழகம் - கர்நாடகா இடையே வரும் 16ஆம் தேதிக்கு பிறகும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Buses will continue to operate after the 16th - Chief Minister Palanisamy

