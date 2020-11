தேசிய செய்திகள்

வானில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் நவீன ஏவுகணை சோதனை வெற்றி + "||" + India today successfully test-fired the Quick Reaction Surface to Air Missile system off the coast of Balasore, Odisha. The missile hit its target directly during the test

