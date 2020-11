உண்மை, ஒளி மற்றும் நன்மை எப்போதும் மேலோங்கும்: கனடா பிரதமர் தீபாவளி வாழ்த்து

ஒட்டவா,

நாடு முழுவதும் நாளை தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது, உலகம் முழுவதுதிலும் உள்ள இந்தியர்கள் அவரவர் வீடுகளில் தீபாவளியைக் கொண்டாடி மகிழ்வார்கள்.

இந்தநிலையில், கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ காணொலி காட்சி வாயிலாக தீபாவளியை கொண்டாடினார். தனது அலுவலக அறையில் தீபம் ஏற்றி தீபாவளியை கொண்டாடிய ட்ரூடோவுடன் கனடாவில் அரசியல் தலைவர்களும் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக இணைந்து தீபாவளியை கொண்டாடினர்.

இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பதிவில் பதிவிட்டுள்ள ட்ருடோ, ' உண்மை, ஒளி மற்றும் நன்மை எப்போதும் மேலோங்கும் என்பதை தீபாவளி நமக்கு நினைவூட்டுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த முக்கியமான திருவிழாவை குறிப்பதற்காக தான் காணொலி கொண்டாட்டத்தில் இணைந்ததாக கூறிய ட்ரூடோ அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

Diwali reminds us that truth, light, and goodness will always prevail. To celebrate that hopeful message and mark this important festival, I joined a virtual celebration earlier this evening. Happy Diwali to everyone celebrating! pic.twitter.com/2xLrqPW68u