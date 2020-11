தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் புதிய அரசு அமைய முதல் மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்த நிதீஷ் குமார் + "||" + Nitish Kumar resigns as CM to form new government in Bihar

பீகாரில் புதிய அரசு அமைய முதல் மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்த நிதீஷ் குமார்