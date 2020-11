தேசிய செய்திகள்

நாங்கள் முடிவு செய்து விட்டால் பா.ஜ.க.வே காலி; நவாப் மாலிக் ஆவேச பேச்சு + "||" + The BJP will be empty if we decide; NCP President's furious speech

நாங்கள் முடிவு செய்து விட்டால் பா.ஜ.க.வே காலி; நவாப் மாலிக் ஆவேச பேச்சு