உலக செய்திகள்

நம்பிக்கை, மகிழ்ச்சி மற்றும் வளம் நிறைந்த புது ஆண்டாக அமையட்டும்; ஜோ பைடன் தீபாவளி வாழ்த்து + "||" + May the New Year be full of hope, joy and prosperity; Joe Biden wishes Diwali

நம்பிக்கை, மகிழ்ச்சி மற்றும் வளம் நிறைந்த புது ஆண்டாக அமையட்டும்; ஜோ பைடன் தீபாவளி வாழ்த்து