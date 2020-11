உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் உளவு அமைப்பு அதிகாரிகள் 130 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Spy agency officials in the US have confirmed the corona exposure to 130 people

