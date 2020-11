டென்னிஸ்

சோபியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி; பட்டம் வென்று சாதனை படைத்த இளம் வீரர் + "||" + Sophia Open; The young player who won the title and set the record

சோபியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி; பட்டம் வென்று சாதனை படைத்த இளம் வீரர்