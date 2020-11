மாநில செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி அருகே பட்டாசு வெடித்ததில் தகராறு: 3 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு - 4 பேர் காயம் + "||" + Dispute over firecracker explosion near Vikravandi Sickle cut for 3 people 4 people were injured

விக்கிரவாண்டி அருகே பட்டாசு வெடித்ததில் தகராறு: 3 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு - 4 பேர் காயம்