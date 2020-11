மாநில செய்திகள்

தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்ததாக, தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 1027 வழக்குகள் பதிவு + "||" + A total of 1027 cases were registered across Tamil Nadu

