உலக செய்திகள்

கொரோனா தொற்று நபருடன் தொடர்பு; சுய தனிமைப்படுத்துதலில் இங்கிலாந்து பிரதமர் + "||" + Contact with a corona infected person; UK PM in self isolation

கொரோனா தொற்று நபருடன் தொடர்பு; சுய தனிமைப்படுத்துதலில் இங்கிலாந்து பிரதமர்