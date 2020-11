உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஜோ பைடன் அமைச்சரவையில் பராக் ஒபாமா? + "||" + Barack Obama in the Joe Biden cabinet in the US?

அமெரிக்காவில் ஜோ பைடன் அமைச்சரவையில் பராக் ஒபாமா?