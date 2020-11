தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இன்று முதல் வழிபாட்டு தலங்கள் திறப்பு: மும்பை சித்தி விநாயகர் கோவிலில் பொதுமக்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Maharashtra: Devotees visit Mumbai's Siddhivinayak Temple as religious places reopen in the State today.

