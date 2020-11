உலக செய்திகள்

நாகலாந்து மாநிலத்தில் முக கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம் + "||" + Penalty for not wearing face mask in Nagaland

நாகலாந்து மாநிலத்தில் முக கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம்